INTERVISTE
Boniek: “Adoro Gattuso, è vero e non si nasconde”
Complimenti a Gattuso, a farli questa volta è l’ex Roma Boniek: ecco cosa ha detto sul tecnico della Lazio nella sua intervista per Retesport.
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Le parole di Boniek nell’intervista su Gattuso
“Adoro Gattuso perché è una persona vera che non si nasconde e dice quello che pensa: è un allenatore bravo. Se fa troppi punti diventa antipatico (ride ndr). La Lazio gioca bene, ieri l’ho vista con il Sassuolo, è una squadra molto veloce che va sempre in verticale con tante sovrapposizioni e non fa nessun Tiki Taka. Più la Lazio va forte e più la Roma manterrà alto il livello della concentrazione per fare altrettanto bene, vista la rivalità cittadina”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
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|9
|2
|Inter
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|8
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|Roma
|21
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|4
|Como
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|8
|20
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|3
|8
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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