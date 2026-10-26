Connect with us

INTERVISTE

Boniek: “La Lazio è stata straordinaria, i giocatori stanno bene con Gattuso”

Published

27 minuti ago

on

Boniek intervista Lazio Gattuso Serie A

Zibì Boniek ha parlato della lotta scudetto e della Lazio di mister Gattuso a Radio Anch’io Sport su Rai Radio1: ecco le sue parole e la sua analisi sulla formazione biancoceleste.

Leggi anche: Una vittoria al Mapei per eguagliare i punti dello scorso girone di andata: il dato che impressiona

Le parole di Boniek nell’intervista sulla Serie A: ecco le parole sulla Lazio

“L’Inter resta la squadra più forte – prosegue Boniek – con più uomini e potenziale, ma con tutti questi impegni, per i nerazzurri e le altre impegnate nelle coppe, serve gestire il gruppo, al di là della tattica. La Lazio finora è stata straordinaria e mi sembra che i giocatori abbiano piacere a stare con Gattuso. La Roma regge il ritmo e sta giocando davvero bene.

I bianconeri fanno fatica in Europa, ma anche in campionato e nemmeno nella vittoria di ieri a Lecce ha brillato. Non mi sembra al momento una squadra da scudetto. Il Napoli? Ultimamente ha vinto tantissimo e comunque sta sempre tra le prime ma quest’anno è partito in maniera diversa. Comunque la sostanza c’è, ci sono tanti buoni giocatori anche se al momento non sono ancora una buona squadra e devono lavorare su questo”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 09ª 27/10/2026 · 18:30
Sassuolo
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 08ª 24/10/2026 · 20:45
Lazio
2-1
Finale
Parma
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 22 8
2 LAZIO 22 8
3 Roma 18 8
4 Milan 18 8
5 Como 17 8
6 Frosinone 14 8
7 Juventus 14 8
8 Torino 13 8
9 Cagliari 13 8
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 10 8
12 Lecce 9 8
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 8
15 Monza 7 8
16 Genoa 7 8
17 Udinese 4 8
18 Fiorentina 4 8
19 Parma 4 8
20 Venezia 3 8
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI