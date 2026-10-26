Boniek: “La Lazio è stata straordinaria, i giocatori stanno bene con Gattuso”

Zibì Boniek ha parlato della lotta scudetto e della Lazio di mister Gattuso a Radio Anch’io Sport su Rai Radio1: ecco le sue parole e la sua analisi sulla formazione biancoceleste.

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Le parole di Boniek nell’intervista sulla Serie A: ecco le parole sulla Lazio

“L’Inter resta la squadra più forte – prosegue Boniek – con più uomini e potenziale, ma con tutti questi impegni, per i nerazzurri e le altre impegnate nelle coppe, serve gestire il gruppo, al di là della tattica. La Lazio finora è stata straordinaria e mi sembra che i giocatori abbiano piacere a stare con Gattuso. La Roma regge il ritmo e sta giocando davvero bene.

I bianconeri fanno fatica in Europa, ma anche in campionato e nemmeno nella vittoria di ieri a Lecce ha brillato. Non mi sembra al momento una squadra da scudetto. Il Napoli? Ultimamente ha vinto tantissimo e comunque sta sempre tra le prime ma quest’anno è partito in maniera diversa. Comunque la sostanza c’è, ci sono tanti buoni giocatori anche se al momento non sono ancora una buona squadra e devono lavorare su questo”.

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