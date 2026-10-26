INTERVISTE
Boniek: “La Lazio è stata straordinaria, i giocatori stanno bene con Gattuso”
Zibì Boniek ha parlato della lotta scudetto e della Lazio di mister Gattuso a Radio Anch’io Sport su Rai Radio1: ecco le sue parole e la sua analisi sulla formazione biancoceleste.
Leggi anche: Una vittoria al Mapei per eguagliare i punti dello scorso girone di andata: il dato che impressiona
Le parole di Boniek nell’intervista sulla Serie A: ecco le parole sulla Lazio
“L’Inter resta la squadra più forte – prosegue Boniek – con più uomini e potenziale, ma con tutti questi impegni, per i nerazzurri e le altre impegnate nelle coppe, serve gestire il gruppo, al di là della tattica. La Lazio finora è stata straordinaria e mi sembra che i giocatori abbiano piacere a stare con Gattuso. La Roma regge il ritmo e sta giocando davvero bene.
I bianconeri fanno fatica in Europa, ma anche in campionato e nemmeno nella vittoria di ieri a Lecce ha brillato. Non mi sembra al momento una squadra da scudetto. Il Napoli? Ultimamente ha vinto tantissimo e comunque sta sempre tra le prime ma quest’anno è partito in maniera diversa. Comunque la sostanza c’è, ci sono tanti buoni giocatori anche se al momento non sono ancora una buona squadra e devono lavorare su questo”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|22
|8
|2
|LAZIO
|22
|8
|3
|Roma
|18
|8
|4
|Milan
|18
|8
|5
|Como
|17
|8
|6
|Frosinone
|14
|8
|7
|Juventus
|14
|8
|8
|Torino
|13
|8
|9
|Cagliari
|13
|8
|10
|Napoli
|11
|8
|11
|Atalanta
|10
|8
|12
|Lecce
|9
|8
|13
|Bologna
|8
|8
|14
|Sassuolo
|8
|8
|15
|Monza
|7
|8
|16
|Genoa
|7
|8
|17
|Udinese
|4
|8
|18
|Fiorentina
|4
|8
|19
|Parma
|4
|8
|20
|Venezia
|3
|8
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
NOTIZIE18 ore ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato
-
INFORTUNATI23 ore ago
Allarme Gudmundsson, Gattuso spera nel miracolo: ecco come stanno le cose
-
CALCIOMERCATO LAZIO4 ore ago
Taylor centrale nel progetto, ma Gattuso teme la Premier: le ultime
-
INTERVISTE2 giorni ago
ESCLUSIVA – Hidenori: “Signori e Nesta i miei idoli, amo la Lazio. Lotito? Deve andare via!”