INTERVISTE
Boniek: “Applausi alla Lazio, ma non vincerà lo scudetto. La Roma può lottare”
Zbigniew “Zibì” Boniek, ex fuoriclasse di Juventus e Roma è intervenuto in diretta a Radio Radio Lo Sport per parlare del campionato di Serie A e, tra i vari argomenti trattati, ha parlato anche di Lazio e di lotta scudetto: ecco le sue parole.
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Le parole di Boniek nell’intervista sulla Lazio
“Se uno mi chiede chi è favorito per lo scudettp, per me in pole position c’è una squadra sola: l’Inter. Poi ci sono altre due o tre squadre dietro. Il Napoli per adesso non ha fatto vedere grandi cose. Bisogna fare anche gli applausi alla Lazio, ma non credo che possa pensare allo Scudetto. Oggi come oggi l’Inter è nettamente favorita”.
Boniek sulla Roma come anti Inter
“Sarebbe una bella sorpresa, perché secondo me come parco giocatori, organizzazione, esperienza e forza l’Inter ha qualcosa in più. Però la Roma gioca bene e sta interpretando alla grande il calcio di Gasperini. Bisogna vedere se riuscirà a reggere per tutto il campionato avendo anche gli impegni in Champions League. Poi sai che qua a Roma, quando arriva il sole di marzo, tutti si sciolgono un po’. Spero che quest’anno non succeda e che Gasperini riesca a ottenere da questa squadra cose molto interessanti”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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