Boniek: “Guardiola ha ammazzato il calcio. Preferisco il gioco della Lazio”

Intervista per il Corriere dello Sport da parte dell’ex calciatore oggi numero due del UEFA Boniek: l’ex Roma e Juventus si è lanciato in un interessante analisi circa il modo di giocare della Lazio.

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Le parole di Boniek nell’intervista sul modo di giocare della Lazio

“Ho grande stima per Guardiola, però lui ha ammazzato il calcio. Il suo calcio è tu a me, io a te, tu a me, io a te. Andiamo sulla destra, torniamo sulla sinistra, e alla fine della partita hai fatto 1788 passaggi. Non mi diverto. Mi piace una squadra che gioca in maniera verticale, una squadra che cerca di andare a rete. Mi piacciono le squadre che vanno avanti, quest’anno per esempio mi piace come gioca la Lazio, proprio perché va in verticale e rischia. O anche il Frosinone: rischiano di prendere tre, però possono fare quattro, cinque”.

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