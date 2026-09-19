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INTERVISTE

Bonolis: “Adoro i laziali, il mio autista mi fa sentire le radio della Lazio”

Published

3 ore ago

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Bonolis intervista laziali romanisti

Intervista per La Repubblica per Paolo Bonolis che sulle colonne del quotidiano ha raccontato come vede i tifosi laziali e quelli romanisti.

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Le parole di Bonolis nell’intervista sulla differenza tra laziali e romanisti

“I romanisti li conosco benissimo, il Circo Massimo e quelle cose. Poi bastano due pareggi e si intristiscono. Mi volto e li vedo. Erano in cinque, tipi davvero poco rassicuranti. E iniziano a urlarmi di tutto, le peggio cose davvero. Non so che mi ha preso, ma mi viene da salire ad affrontarli. I laziali Li adoro, il mio autista è super-tifoso. Cioè, io lo pago no? Beh, in auto non c’è mai stato verso di sentire una canzone o un Gr, sempre e solo la radio dei laziali. Ho la collezione di tutto quello che pensano e dicono di Lotito”.

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