Bonolis: “Laziali non lamentatevi in continuazione, godetevi questo momento”

Il conduttore televisivo Paolo Bonolis, noto tifoso interista, è stato ospite di Se Fossi Tu, in onda sul canale YouTube del Corriere dello Sport; alla domanda della conduttrice, Giusy Meloni, in cui ha chiesto al presentatore se i tifosi interisti devono temere questa Lazio prima in classifica, Paolo ha così risposto.

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Le parole di Bonolis nell’intervista sulla Lazio

“Tutte le squadre sono da temere, perché poi il calcio è bellissimo proprio perché ogni partita è storia a sé. Credo ci siano delle differenze sostanziali tra la rosa dell’Inter e quella della Lazio, però sento i tifosi della Lazio che si lamentano molto, sempre, in continuazione. A me piace la gente quando è contenta: quindi dico, a fronte di tanta qualità attuale, siate contenti invece di starvi a lamentare sempre.

“Secondo me dovrebbero essere contenti, perché è un momento abbastanza bello per chi è tifoso della Lazio. Mi piacerebbe che andassero di più a godersela questa situazione. Vedono ancora dei difetti in questa squadra, quando io sarei più meravigliato di vederne dei pregi”.

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