INTERVISTE
Bove: “Cataldi era disperato il primo giorno a Firenze”
L’ex centrocampista della Roma Edoardo Bove ebbe un malore durante Fiorentina Inter e Danilo Cataldi fu il primo a soccorrerlo: lo stesso calciatore attualmente al Watford è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per parlare dello stato d’animo dell’amico quando “fu costretto” a lasciare la Lazio.
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Le parole di Bove sull’amico Cataldi in merito a quando il centrocampista lasciò la Lazio per andare alla Fiorentina.
“Un altro aneddoto con Cataldi? Siamo arrivati entrambi l’ultimo giorno di mercato a Firenze. Dormivano nello stesso albergo. Mi ricordo che quando sono arrivato in albergo è stata una delle prime persone che ho visto, perché era fuori con una faccia disperata perché lasciava la Lazio dopo tanti anni. Lo stesso era per me, quindi siamo stati legati da questo tipo di emozioni. Questo ci ha legato”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|5
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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