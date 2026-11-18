L’ex centrocampista di Roma e Fiorentina Edoardo Bove ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Laziale nella quale ha parlato dell’affetto ricevuto anche dai tifosi della Lazio dopo il malore in Fiorentina-Inter a dicembre 2024.

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Le parole di Bove sui tifosi laziali

“Tantissimi tifosi anche della Lazio mi fermavano in giro. La prima cosa che mi dicevano era: ‘so della Lazio però rimettiti eh’. Questo mi ha fatto pensare. L’affetto che ho ricevuto non aveva colore o bandiera. Credo sia stata una cosa molto genuina dal mio punto di vista. Mi ha fatto anche ricordare il motivo per cui sono appassionato per il calcio.”

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