INTERVISTE
Braglia: “Nessun miracolo, meriti a Gattuso”
In un’intervista ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha parlato del gran lavoro che sta facendo Gennaro Gattuso, in grado di portare la Lazio temporaneamente al primo posto: ecco le sue parole.
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Le parole di Braglia nell’intervista su Gattuso e la Lazio
“Non è nè miracolo nè illusione, è un grande lavoro fatto da Gattuso, ha creato un gruppo, ha ridato motivazioni a gente che non ne aveva più. C’è da dar merito a un allenatore che, nonostante i dubbi iniziali, sta facendo bene. Lo conosco bene dai tempi di Perugia, ha dato umanità alla squadra, consapevolezza, quindi può essere come il Como lo scorso anno e arrivare tra le prime quattro. Anche se ci sono squadra più blasonate e attrezzate. Con l’autostima che hanno e un solo impegno a settimana, possono essere la sorpresa”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|16
|6
|2
|LAZIO
|16
|6
|3
|Roma
|14
|6
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Como
|11
|6
|7
|Napoli
|10
|6
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|5
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|Frosinone
|10
|6
|10
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|7
|5
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|5
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|5
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|5
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|Monza
|4
|6
|16
|Parma
|4
|6
|17
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|4
|6
|18
|Fiorentina
|4
|6
|19
|Bologna
|2
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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