Braglia: “Nessun miracolo, meriti a Gattuso”

In un’intervista ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha parlato del gran lavoro che sta facendo Gennaro Gattuso, in grado di portare la Lazio temporaneamente al primo posto: ecco le sue parole.

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Le parole di Braglia nell’intervista su Gattuso e la Lazio

“Non è nè miracolo nè illusione, è un grande lavoro fatto da Gattuso, ha creato un gruppo, ha ridato motivazioni a gente che non ne aveva più. C’è da dar merito a un allenatore che, nonostante i dubbi iniziali, sta facendo bene. Lo conosco bene dai tempi di Perugia, ha dato umanità alla squadra, consapevolezza, quindi può essere come il Como lo scorso anno e arrivare tra le prime quattro. Anche se ci sono squadra più blasonate e attrezzate. Con l’autostima che hanno e un solo impegno a settimana, possono essere la sorpresa”.

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