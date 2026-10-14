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INTERVISTE

Braglia: “Nessun miracolo, meriti a Gattuso”

Published

1 ora ago

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Braglia intervista Gattuso Lazio

In un’intervista ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha parlato del gran lavoro che sta facendo Gennaro Gattuso, in grado di portare la Lazio temporaneamente al primo posto: ecco le sue parole.

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Le parole di Braglia nell’intervista su Gattuso e la Lazio

“Non è nè miracolo nè illusione, è un grande lavoro fatto da Gattuso, ha creato un gruppo, ha ridato motivazioni a gente che non ne aveva più. C’è da dar merito a un allenatore che, nonostante i dubbi iniziali, sta facendo bene. Lo conosco bene dai tempi di Perugia, ha dato umanità alla squadra, consapevolezza, quindi può essere come il Como lo scorso anno e arrivare tra le prime quattro. Anche se ci sono squadra più blasonate e attrezzate. Con l’autostima che hanno e un solo impegno a settimana, possono essere la sorpresa”.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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