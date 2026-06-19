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INTERVISTE

Braglia: “Se non ci sono garanzie, Gattuso andrà via”

Published

58 minuti ago

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Gennaro Gattuso sarà con ogni probabilità il prossimo allenatore della Lazio, eppure l’ufficialità tarda ad arrivare ed inizia a circolare lo spettro della rinuncia: ecco il pensiero di Simone Braglia nell’intervista a TMW radio.

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Braglia sulla possibile rinuncia di Gattuso alla panchina della Lazio nell’intervista

Gattuso sarà il nuovo allenatore della Lazio, le testate e gli esperti non hanno avuto più dubbi: la notizia è stata confermata, seguita dalla visita del tecnico a Formello e all’apertura dei dialoghi con alcuni membri della rosa. Tuttavia, la mancanza dell’ufficialità, unita alla situazione di difficoltà e al clima di tensione che abitano l’ambiente Lazio in queste settimane, lasciano spazio al peggio. Tra gli opinionisti serpeggia l’ipotesi di un Fiorentina bis: qualcuno teme che Gattuso possa rinunciare alla panchina della Lazio ancora prima di iniziare. Dopo le parole di Bonanni e Orlando, anche Simone Braglia ha detto la sua.

Le parole di Braglia

“Alla Fiorentina era stato presentato e poi se n’è andato. Se non ci sono garanzie se ne andrà. Ci sta”.

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Lo sport e il calcio, l'arte e la musica. Trasmettere le mie passioni attraverso la scrittura è il mio hobby e la mia missione, che punto a trasformare nel mio lavoro. Laureato in Filosofia all'Università La Sapienza di Roma, con l'Abruzzo nel cuore.

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