INTERVISTE
Braglia: “Se non ci sono garanzie, Gattuso andrà via”
Gennaro Gattuso sarà con ogni probabilità il prossimo allenatore della Lazio, eppure l’ufficialità tarda ad arrivare ed inizia a circolare lo spettro della rinuncia: ecco il pensiero di Simone Braglia nell’intervista a TMW radio.
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Braglia sulla possibile rinuncia di Gattuso alla panchina della Lazio nell’intervista
Gattuso sarà il nuovo allenatore della Lazio, le testate e gli esperti non hanno avuto più dubbi: la notizia è stata confermata, seguita dalla visita del tecnico a Formello e all’apertura dei dialoghi con alcuni membri della rosa. Tuttavia, la mancanza dell’ufficialità, unita alla situazione di difficoltà e al clima di tensione che abitano l’ambiente Lazio in queste settimane, lasciano spazio al peggio. Tra gli opinionisti serpeggia l’ipotesi di un Fiorentina bis: qualcuno teme che Gattuso possa rinunciare alla panchina della Lazio ancora prima di iniziare. Dopo le parole di Bonanni e Orlando, anche Simone Braglia ha detto la sua.
Le parole di Braglia
“Alla Fiorentina era stato presentato e poi se n’è andato. Se non ci sono garanzie se ne andrà. Ci sta”.
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