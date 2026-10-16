INTERVISTE
Braglia: “Juve, attenta all’autostima della Lazio”
In vista di Juventus Lazio, l’ex portiere Simone Braglia ha parlato ai microfoni di TMW Radio soffermandosi, nella sua intervista, sulle principali qualità delle due squadre.
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L’intervista all’ex portiere Braglia prima di Juventus Lazio
“Io credo che la Juventus continuerà con una punta. Anche visto l’avversario che incontra, ovvero una Lazio in piena autostima, e cercherà più equilibrio dietro che davanti. Lì il problema c’è, ma la Juve fa risultato comunque, anche se è ancora senza gli infortunati”.
“Io sono convinto che se la Juve starà lì a gennaio, la società andrà sicuramente sul mercato per fare qualcosa e rinforzarsi ancora”.
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