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INTERVISTE

Braglia: “Lazio e Milan si giocano tanto, è un big match”

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59 minuti ago

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L’ex portiere Simone Braglia è intervenuto ha concesso un’intervista a TMW Radio per parlare della prossima giornata di Serie A, soffermandosi soprattutto sulla gara che si giocherà all’Olimpico tra Lazio e Milan. 

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L’intervista a Braglia sul match Lazio Milan

 “Lazio – Milan è un big match. Ho dei dubbi ora sul Milan, già con la Juve ha sprecato un’occasione. Fatto il gol ha rinunciato a giocare. E con una Juve così una squadra che capisce il momento della partita avrebbe dovuto vincerla. Credo che non sia ancora una squadra d’alta classifica. La Lazio ha avuto la consapevolezza di un allenatore che gli ha dato carattere, quello che non vedo nel Napoli di Allegri. Credo che la Lazio si giochi tanto col Milan”.

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Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

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5 Milan 7 3
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7 Frosinone 6 3
8 Atalanta 6 3
9 Cagliari 3 3
10 Sassuolo 3 3
11 Udinese 4 3
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13 Torino 3 3
14 Lecce 3 3
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