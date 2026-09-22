Braglia: “Lazio? Non penso possa arrivare in Champions ma in Europa League si”

L’ex portiere Simone Braglia ha concesso un’intervista ai microfoni di TMW Radio e parlando dell’andamento delle squadre di Serie A da inizio campionato si è soffermato anche sulla Lazio di Gattuso.

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Le parole di Braglia sulla Lazio

“Lazio? Ha creato un’identità di gruppo, ha riassemblato tutto, cosa che lo scorso anno non c’era. Gattuso lo conosco, credo sia un uomo che sa unire e sa trasmettere lo spirito agonistico che serve per arrivare a grandi obiettivi. Dove può arrivare? Per me è la sorpresa di questo inizio di campionato. Non credo possa arrivare in Champions ma in Europa League si.”

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