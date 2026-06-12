Braglia: “La lettera di Lotito? È una situazione irrecuperabile»

L’ex portiere Simone Braglia ha concesso un’intervista ai microfoni di TMW Radio, tra i tanti temi toccati anche la lettera che Claudio Lotito ha indirizzato ai tifosi della Lazio.

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Ai microfoni di TMW Radio, l’ex portiere Simone Braglia è intervenuto su diversi temi d’attualità della Serie A, tra cui l’annuncio di Carnevali alla Juventus. Nel suo intervento ha poi dedicato spazio anche alla Lazio e alla gestione del presidente Claudio Lotito, con particolare attenzione alla lettera inviata ai tifosi biancocelesti. Sul tema, Braglia ha espresso un giudizio netto: «La lettera di Lotito? È una situazione irrecuperabile».

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