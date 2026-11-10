Braglia: “Lazio squadra temibile, poteva vincere contro il Napoli”

L’ex portiere Simone Braglia, intervenuto alla radio di TMW, ha analizzato il pareggio della Lazio contro il Napoli, risultato che fa rimanere la squadra di Gattuso prima in solitaria per le prossime due settimane. Ecco le sue parole.

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Le parole di Braglia nell’intervista su Napoli Lazio

“Lazio? È sempre una squadra temibile, poteva anche vincere. Il Napoli ha fatto un ottimo secondo tempo. Ad oggi il campionato del Napoli è un fallimento”

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