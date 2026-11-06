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INTERVISTE

Braglia: “Mi aspetto la rivalsa del Napoli e una reazione di responsabilità dai giocatori”

Published

1 ora ago

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Braglia intervista Napoli Lazio riscatto

L’ex portiere Simone Braglia è ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb per presentare la prossima sfida tra Napoli e Lazio, focalizzandosi sulle aspettative di riscatto per gli azzurri.

Leggi anche: Giordano: “La Lazio può permettersi di pareggiare, se vince si guarda al quarto posto”

L’intervista di Braglia su Napoli Lazio

“Mi aspetto la rivalsa del Napoli. La rosa è al di là con gli anni ma ha sotto-performato rispetto agli obiettivi iniziali. Non mi aspettavo un Napoli così indietro, è una partita di rilancio delle ambizioni del club. Mi aspetto una reazione, se c’è un’azione di responsabilità dei giocatori che dovrebbero trascinare la squadra…il giocatore deve dimostrare la sua professionalità in questa sfida. Io richiamerei al senso di dovere che deve avere il calciatore”.

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