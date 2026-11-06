Braglia: “Mi aspetto la rivalsa del Napoli e una reazione di responsabilità dai giocatori”

L’ex portiere Simone Braglia è ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb per presentare la prossima sfida tra Napoli e Lazio, focalizzandosi sulle aspettative di riscatto per gli azzurri.

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L’intervista di Braglia su Napoli Lazio

“Mi aspetto la rivalsa del Napoli. La rosa è al di là con gli anni ma ha sotto-performato rispetto agli obiettivi iniziali. Non mi aspettavo un Napoli così indietro, è una partita di rilancio delle ambizioni del club. Mi aspetto una reazione, se c’è un’azione di responsabilità dei giocatori che dovrebbero trascinare la squadra…il giocatore deve dimostrare la sua professionalità in questa sfida. Io richiamerei al senso di dovere che deve avere il calciatore”.

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