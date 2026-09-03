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INTERVISTE

Brambati sul mercato della Lazio: “Si è mossa bene senza risorse, ecco il mio voto”

Published

1 ora ago

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Davide Frattesi in campo con la Lazio Lazionews.eu

Massimo Brambati ha concesso un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio nella quale ha analizzato il mercato dei club di Serie A, soffermandosi anche sulla Lazio.

Leggi Anche: Probabili formazioni Udinese Lazio: Pinamonti titolare, Belahyane vice Rovella

Il pensiero di Brambati sul mercato della Lazio

“Lazio da 7, perché non aveva risorse, si è mossa bene e tra grandi difficoltà.”

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1 Roma 6 2
2 Inter 6 2
3 Milan 6 2
4 Juventus 6 2
5 Atalanta 6 2
6 LAZIO 6 2
7 Udinese 4 2
8 Como 4 2
9 Frosinone 3 2
10 Napoli 3 2
11 Sassuolo 3 2
12 Cagliari 3 2
13 Lecce 3 2
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17 Parma 0 2
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