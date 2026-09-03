Brambati sul mercato della Lazio: “Si è mossa bene senza risorse, ecco il mio voto”

Massimo Brambati ha concesso un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio nella quale ha analizzato il mercato dei club di Serie A, soffermandosi anche sulla Lazio.

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Il pensiero di Brambati sul mercato della Lazio

“Lazio da 7, perché non aveva risorse, si è mossa bene e tra grandi difficoltà.”

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