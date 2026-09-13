Breda: “Gattuso sta crescendo”

Roberto Breda, ex compagno di Gennaro Gattuso ai tempi della Salernitana, ha raccontato ai microfoni di Sportitalia, in un’intervista, le doti del Ringhio giocatore e allenatore.

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L’intervista a Breda su Gattuso come allenatore

“Rino prima del Milan era a Salerno con me, io ero il suo capitano. Non aveva dimostrato ancora niente, perché era giovane, ma si intravedevano già le sue doti. Aveva personalità, convinzione, mentalità. Salerno dà tanto, ma pretende, lui era mentalizzato sempre. Non si è mai pianto addosso, non ha mai cercato alibi, voleva risolvere i problemi e alzare l’asticella, allora come oggi. Da allenatore ha fatto tesoro delle difficoltà, sta crescendo, studia e si applica”.

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