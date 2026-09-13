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INTERVISTE

Breda: “Gattuso sta crescendo”

Published

2 ore ago

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Gennaro Gattuso

Roberto Breda, ex compagno di Gennaro Gattuso ai tempi della Salernitana, ha raccontato ai microfoni di Sportitalia, in un’intervista, le doti del Ringhio giocatore e allenatore.

Leggi anche: “Probabili formazioni Venezia Lazio: Gattuso tra dubbi e certezze

L’intervista a Breda su Gattuso come allenatore

“Rino prima del Milan era a Salerno con me, io ero il suo capitano. Non aveva dimostrato ancora niente, perché era giovane, ma si intravedevano già le sue doti. Aveva personalità, convinzione, mentalità. Salerno dà tanto, ma pretende, lui era mentalizzato sempre. Non si è mai pianto addosso, non ha mai cercato alibi, voleva risolvere i problemi e alzare l’asticella, allora come oggi. Da allenatore ha fatto tesoro delle difficoltà, sta crescendo, studia e si applica”.

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Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

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