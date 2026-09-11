INTERVISTE
Breda. “Brava Lazio a ricompattarti dopo la Coppa Italia, Frattesi ha grande voglia”
Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Roberto Breda ha parlato dell’inizio di campionato e del percorso di Roma e Lazio, al momento entrambe a punteggio a punteggio pieno, cosa che non era mai accaduta prima nella storia. Ecco le sue parole.
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Le parole di Breda nell’intervista sulla Lazio
“La Roma sta dando prove di forza importanti, ha vinto anche senza Malen. Lui e Lautaro sono gli attaccanti più forti. Ma tutte le squadre di Gasperini in generale migliorano. Questa Roma è tanta roba. Alla Lazio sono stati in silenzio, dopo la Coppa Italia hanno avuto la capacità di ricompattarsi e sono partiti bene in campionato. Poi hanno messo al centro del progetto Frattesi, che aveva grande voglia”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|9
|3
|2
|Inter
|9
|3
|3
|LAZIO
|9
|3
|4
|Como
|7
|3
|5
|Milan
|7
|3
|6
|Juventus
|7
|3
|7
|Frosinone
|6
|3
|8
|Atalanta
|6
|3
|9
|Cagliari
|3
|3
|10
|Sassuolo
|3
|3
|11
|Udinese
|4
|3
|12
|Napoli
|3
|3
|13
|Torino
|3
|3
|14
|Lecce
|3
|3
|15
|Bologna
|1
|3
|16
|Parma
|1
|3
|17
|Monza
|1
|3
|18
|Venezia
|0
|3
|19
|Genoa
|0
|3
|20
|Fiorentina
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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