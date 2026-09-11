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INTERVISTE

Breda. “Brava Lazio a ricompattarti dopo la Coppa Italia, Frattesi ha grande voglia”

Published

1 ora ago

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Breda intervista Lazio Roma primato

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Roberto Breda ha parlato dell’inizio di campionato e del percorso di Roma e Lazio, al momento entrambe a punteggio a punteggio pieno, cosa che non era mai accaduta prima nella storia. Ecco le sue parole.

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Le parole di Breda nell’intervista sulla Lazio

“La Roma sta dando prove di forza importanti, ha vinto anche senza Malen. Lui e Lautaro sono gli attaccanti più forti. Ma tutte le squadre di Gasperini in generale migliorano. Questa Roma è tanta roba. Alla Lazio sono stati in silenzio, dopo la Coppa Italia hanno avuto la capacità di ricompattarsi e sono partiti bene in campionato. Poi hanno messo al centro del progetto Frattesi, che aveva grande voglia”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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3 LAZIO 9 3
4 Como 7 3
5 Milan 7 3
6 Juventus 7 3
7 Frosinone 6 3
8 Atalanta 6 3
9 Cagliari 3 3
10 Sassuolo 3 3
11 Udinese 4 3
12 Napoli 3 3
13 Torino 3 3
14 Lecce 3 3
15 Bologna 1 3
16 Parma 1 3
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