INTERVISTE
Bremer: “C’è chi esce quando le cose vanno male e chi si nasconde”
Il difensore bianconero, Bremer, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di SkySport, al termine di Juventus Lazio. Ecco riportate le sue parole.
Leggi anche: Vicario: “Prestazione non da Juve, ora non dobbiamo piangerci addosso”
L’intervista di Bremer dopo Juventus Lazio
Sulla partita
“Abbiamo fatto una brutta gara, stiamo male come è normale che sia dopo partite simili e quando indossi la maglia della Juve. Dobbiamo pensare alla prossima partita, guardare gli errori e ripartire perché non c’è tempo. Fino al loro gol abbiamo fatto bene, questo a volte ti delude: ti crei le occasioni e vuoi concretizzarle, loro salgono una volta e cambiano tutta la partita. È una cosa da mettere a posto subito”.
Sulla squadra
“Il mister dà delle indicazioni ma in campo andiamo noi, siamo undici più cinque e non posso prendere tutti in braccio. Io parlo e do una mano, ma ognuno ha il suo carattere. Io arrivo fino a un certo punto poi tocca a ognuno: c’è chi ha più carattere e chi ne ha meno, che quando sente i fischi si nasconde per paura. Ci sono anche tanti giovani, rispetto alla Juve di qualche anno fa è diverso e pesa, ma dobbiamo convincerci. Non è un puntare il dito, ma ognuno ha il suo carattere: c’è chi esce quando le cose vanno male e chi si nasconde, è normale. Ognuno è diverso”.
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