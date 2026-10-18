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INTERVISTE

Bremer: “C’è chi esce quando le cose vanno male e chi si nasconde”

Published

37 minuti ago

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Bremer intervista post partita Juventu Lazio Serie A 2026 2027

Il difensore bianconero, Bremer, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di SkySport, al termine di Juventus Lazio. Ecco riportate le sue parole.

Leggi anche: Vicario: “Prestazione non da Juve, ora non dobbiamo piangerci addosso”

L’intervista di Bremer dopo Juventus Lazio

Sulla partita

 “Abbiamo fatto una brutta gara, stiamo male come è normale che sia dopo partite simili e quando indossi la maglia della Juve. Dobbiamo pensare alla prossima partita, guardare gli errori e ripartire perché non c’è tempo. Fino al loro gol abbiamo fatto bene, questo a volte ti delude: ti crei le occasioni e vuoi concretizzarle, loro salgono una volta e cambiano tutta la partita. È una cosa da mettere a posto subito”.

Sulla squadra

“Il mister dà delle indicazioni ma in campo andiamo noi, siamo undici più cinque e non posso prendere tutti in braccio. Io parlo e do una mano, ma ognuno ha il suo carattere. Io arrivo fino a un certo punto poi tocca a ognuno: c’è chi ha più carattere e chi ne ha meno, che quando sente i fischi si nasconde per paura. Ci sono anche tanti giovani, rispetto alla Juve di qualche anno fa è diverso e pesa, ma dobbiamo convincerci. Non è un puntare il dito, ma ognuno ha il suo carattere: c’è chi esce quando le cose vanno male e chi si nasconde, è normale. Ognuno è diverso”. 

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5 Milan 12 6
6 Como 11 6
7 Juventus 11 6
8 Napoli 10 6
9 Frosinone 10 6
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12 Torino 7 6
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