Briga: “A Lotito mancano i requisiti per ricoprire dei ruoli così importanti”

Mattia Briga, noto cantante di fede biancoceleste, ha parlato ai microfoni di Radiosei di tanti temi legati al mondo Lazio: dal momento della squadra alla protesta dei tifosi contro Lotito.

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Le parole di Mattia Briga su tanti argomenti di casa Lazio.

“Per me questo è un bellissimo periodo, abbiamo iniziato in Abruzzo la produzione del mio nuovo disco, sono soddisfatto. Sulla Lazio e Lotito si può aggiungere poco, la mia posizione è la stessa degli altri 35mila tifosi e cittadini che hanno deciso di non rinnovare l’abbonamento, ma che ogni giorno rinnovano il proprio atto di amore per la Lazio. Lo fanno con la libertà di una protesta pacifica, non si poteva fare altro che questo. Dopo 22 anni conosciamo il personaggio, mi viene da ridere quando sento che ha fatto di tutto per riportare i tifosi allo stadio.



Il primato in classifica dopo 5 turni lascia il tempo che trova. Siamo a settembre, sono tutti diversivi per tirare l’acqua al proprio mulino. Bisogna essere informati per esprimere un parere su quello che accade alla Lazio. Se vuoi essere giornalista e non sei informato, la brutta figura la fai tu. Noi, come tifosi, non dobbiamo dimostrare nulla. I settori degli ospiti sono pieni di famiglie e bambini, c’è un’atmosfera meravigliosa”.

Briga su Lotito.



“Qui parliamo di un presidente ed un politico importante. Da che mondo e mondo, un politico dovrebbe saper dialogare ed ascoltare. Mancano i requisiti per ricoprire dei ruoli così importanti. Essere privati da ogni forma di empatia di preclude rapporti con terzi.



Per quanto riguarda la squadra e queste prime gare, vedo una squadra che vuole bene a Gattuso e che lo stesso sia entrato nella testa dei propri giocatori. Sono stati recuperati giocatori rispetto alla scorsa stagione, penso a Tavares e Belahyane, ma anche Mandas”.

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