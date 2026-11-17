Ai microfoni, in esclusiva, di Claudio Troilo

A Cristian Brocchi, dal 2008 al 2013 alla Lazio, sono bastati appena cinque anni per entrare nel cuore e nella memoria dei tifosi biancocelesti; in un’intervista esclusiva ai nostri microfoni, l’ex centrocampista biancoceleste ha ripercorso i suoi anni nella Capitale, spostando poi lo sguardo a quelle che è la Lazio attuale. Dall’amico Gattuso alla protesta dei tifosi nei confronti del presidente Lotito, fino al discorso fatto prima della finale di Coppa Italia contro la Roma e al rapporto padre-figlio instaurato con Edy Reja. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate nell’intervista esclusiva.

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Le parole di Cristian Brocchi nell’intervista esclusiva a Lazionews.eu

Ti aspettavi una Lazio così e, soprattutto, ti aspettavi un impatto così devastante di Gattuso?

“Fortunatamente lavoro in tv e, proprio prima dell’inizio della stagione, avevo parlato di una Lazio che poteva tornare in Europa. Tutti parlavano di una Lazio che doveva lottare per non retrocedere ma, fin da subito, a me sembrava una follia. La rosa della Lazio è una buona rosa, Gattuso aveva fame di imporsi in questa nuova avventura e con questo mix ecco che qualcosa di buono si poteva fare. In queste situazioni poi Rino si esalta, è bravissimo, isola il gruppo, lo compatta ed è stato eccezionale in questo”.

Giocando una partita a settimana e senza più nemmeno la Coppa Italia credi che la Lazio possa lottare fino alla fine per lo scudetto?

“Da tifoso laziale, perché per me la Lazio è qualcosa di particolarmente grande all’interno del mio cuore, ovviamente spero di sì, ma credo che l’Inter sia ancora la squadra da battere. Io penso che la Lazio si possa assolutamente giocare l’accesso alla prossima Champions League, ha la consapevolezza di poter affrontare chiunque e lo ha dimostrato con Milan, Napoli e Juventus. Può fare ciò che ha fatto il Como lo scorso anno, lo penso profondamente. Ho visto un po’ da vicino le dinamiche, l’ho commentata quest’anno, quindi l’ho percepito. Lasciami dire, in conclusione, che se anche dovesse essere Europa League alla fine della stagione sarebbe un risultato straordinario”.

A inizio anno non venne accolto benissimo il mister, c’era molta depressione…

“Ma lo so benissimo, ho molti amici laziali e poi conosco perfettamente l’ambiente laziale avendoci giocato cinque anni. So anche che se dovessero magari arrivare due sconfitte ecco che tornerebbe un po’ di malumore e preoccupazione, ma il popolo laziale anche nei momenti difficili riesce a trasmetterti qualcosa di particolare. Nei miei anni, quando è capitato che una stagione non andasse bene, riuscivano comunque a trasmetterti qualcosa di positivo. La differenza tra il popolo laziale e le altre piazze è che, anche quando ti contestano, ti fanno comunque arrivare un amore particolare”.

Rispetto allo scorso anno cosa è cambiato? Non parlo dei nuovi acquisti, mi riferisco a Belahyane, Tavares, Noslin, Mandas ecc

“Stai parlando con uno che ha una stima infinita per Maurizio Sarri, però penso che per dare il massimo lui abbia bisogno della sua macchina perfetta. Giocatori che gli diano il 100%, che sappiano alla perfezione cosa chiede e cosa vuole in campo. Altri giocatori, invece, hanno bisogno di più libertà mentale e di non essere “ingabbiati” in un contesto di gioco per rendere al meglio, concedimi il termine. Ti faccio quattro nomi di questa Lazio: Nuno Tavares, Zaccagni, Isaksen e Noslin. Questi quattro giocatori hanno bisogno di essere liberi. Messi sempre all’interno di un contesto di gioco preciso, ma anche con la possibilità di esprimersi più liberamente. Liberarli mentalmente per farli esprimere al meglio in campo”.

Su Belahyane invece?

“Te lo rapporto a Frattesi. Lui è un leader di questa Lazio, è importante per il gruppo e anche quando non gioca al meglio nessuno gli dice nulla. Quando invece giochi solo se non c’è Rovella, Dele-Bashiru o chi altro, è chiaro che non ti senti centrale e importante all’interno del gruppo. Belahyane lo scorso anno soffriva di questa cosa, non era centrale e quando la Lazio faceva male ecco che mettevano in risalto la sua prestazione”.

Di Pinamonti che mi dici invece? Sta avendo delle difficoltà, o almeno tra tutti sembra quello un po’ più in ritardo…

“Ti rispondo con una domanda: quanti punti ha dato Pinamonti alla Lazio non facendo ancora il Pinamonti? Diciamo 4, perché magari con il Cagliari avrebbe pareggiato e non perso. Lui quello deve fare, non altro. Ha fatto due gol fondamentali, da attaccante vero di area, io penso che lui sia un giocatore fortissimo. Deve solo trovare continuità atletica, non cadere in infortuni ma deve stare tranquillo. All’inizio ha subito un po’ il contraccolpo, magari pensava di essere subito un titolare inamovibile, ma io penso che lui sia davvero un centravanti forte e che verrà sempre di più fuori”.

Se il campo sorride, gli spalti all’Olimpico continuano a essere vuoti. Pensi si possa trovare un compromesso tra i tifosi e il presidente Lotito o ormai la rottura è insanabile?

“La vedo proprio una frattura veramente insanabile. Parliamo di un problema che va avanti da sempre, già quando giocavo io. La cosa che può succedere in questo momento è la difficoltà che hanno i vari papà a non poter portare i figli allo stadio, e forse qualcuno potrebbe mollare soltanto per quel motivo. In ogni caso mi sembra abbastanza insanabile la frattura”.

Il 13 dicembre c’è il derby. Che partita ti aspetti? Che Roma c’è dall’altra parte? Pensi che una vittoria della Lazio potrebbe rappresentare la spinta decisiva per la stagione?

“Ovviamente io ora lavoro in tv e devo essere al di sopra di quelle che sono le parti. Io reputo la Roma una squadra davvero forte. Gasperini ha creato una squadra a immagine e somiglianza sua, degli allenatori più vecchi è quello migliore in assoluto. Gioca un calcio europeo, si è fatto la squadra che voleva e per la prima volta i romanisti si sono schierati contro una bandiera come Ranieri. Questa cosa qui ha fatto la differenza, ha reso la Roma una squadra davvero forte che può dare fastidio all’Inter fino alla fine. La cosa bella è che la Lazio se la può giocare perché ha raggiunto un livello di consapevolezza davvero alto. Se questo derby sarà bellissimo il merito sarà soprattutto per la Lazio”.

Tu hai giocato cinque anni alla Lazio e arrivasti in una squadra agli albori della presidenza Lotito. Che anni sono stati? Che ricordi conservi? E perché, secondo te, i laziali ti riconoscono una “lazialità” di fatto e acquisita sul campo?

“Forse la cosa più giusta l’hai detta tu, acquisita sul campo. Quando arrivai dal Milan molti pensavano che io fossi andato alla Lazio a svernare, a chiudere la carriera, invece non era così. Andai via dal Milan perché lo decisi io, sarei potuto rimanere a Milanello a vita. Ho scelto la Lazio perché volevo vincere una coppa con un’altra maglia, diversa, e subito sono stato accontentato. Ho detto sì in un minuto e mezzo, non ci ho pensato un secondo di più. Sono arrivato qui con la voglia e la consapevolezza di togliermi una soddisfazione e, anche da avversario, era una piazza che mi suscitava sempre simpatia.

Io non sono mai stato il giocatore che si arruffianava tifosi e giornalisti e, ti assicuro, che quando ci fu il mio saluto all’Olimpico fu incredibilmente bello. Dentro di me sapevo che me lo ero conquistato sul campo, che quella fiducia era stata sudata. Ho sempre indossato questa maglia con fierezza e rispetto, anche in un momento difficile della mia vita. Non dimenticherò mai che mio figlio non è stato bene in quegli anni, venne operato il sabato e il giorno dopo io sono andato a giocare una partita di campionato partendo dall’ospedale. Io non ho mai detto niente a nessuno e il laziale ha apprezzato il mio modo di essere”.

Tu alla Lazio hai avuto Delio Rossi, Reja, Ballardini e Petkovic: mi dici cosa ti ha lasciato ognuno di loro?

“Con Delio Rossi non ho avuto un rapporto di quelli che piacciono a me, quindi emotivo, amichevole e di confidenza. Il nostro è stato un rapporto un po’ più freddo ma comunque lo ricordo come un ottimo allenatore. Petkovic l’ho vissuto poco, mi ero fatto male ma in ogni caso ha dimostrato di essere un bravo allenatore. Ballardini, anche proprio per le contingenze, è quello che ci ha dato di meno, mentre Reja per me è stato un papà. E’ stato uno degli allenatori più importanti della mia vita, mi ha allungato la carriera, è stata davvero una persona straordinaria. Stima smisurata per lui e se alla Lazio ho fatto così bene il merito è stato soprattutto il suo. Eravamo fatti per vivere assieme emozioni particolari”.

Che ricordi hai della finale di Coppa Italia vinta contro la Roma? Non c’è rivincita…

“Io in carriera avevo vinto tutto e, forse, proprio questa cosa mi aveva aiutato molto. In tal senso mi venne proprio chiesto di parlare ai miei compagni prima della partita pure se non giocavo. Gli dissi che, per la prima volta in carriera, ero geloso e invidioso di non poter giocare una partita. Non lo sono mai stato prima, quella volta sì. Gli feci capire l’importanza di quella partita, la decisività, la portata storica. Gli trasmisi questo sentimento e loro lo capirono perfettamente. Il finale, poi, lo conosciamo tutti”.

di Claudio Troilo

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