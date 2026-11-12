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INTERVISTE

Brocchi: “Frattesi giocatore meraviglioso, è un valore aggiunto”

Published

1 ora ago

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Brocchi intervista Frattesi Napoli Lazio

Durante una sua intervista ai microfoni di Radio Tv Serie A, Christian Brocchi ha commentato la rete di Frattesi contro il Napoli.

Leggi anche: Pedro: “L’impatto di Gattuso è evidente, i tifosi meritano questa gioia. Ritiro? Scelta presa al momento giusto”

L’intervista di Brocchi sul gol di Frattesi in Napoli Lazio

“Guarda la cattiveria di Frattesi, un giocatore meraviglioso. Ha lucidità e la forza nelle gambe e quella di rialzarsi. Sembra che non fatica, è un valore aggiunto”. 

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