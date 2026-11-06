Brocchi: “Gattuso ha liberato Zaccagni e Nuno Tavares, ingabbiati dalle richieste di Sarri”

Ospite della rubrica ‘Fischio Finale’ sul canale YouTube dell’ex arbitro Gianpaolo Calvarese, l’ex centrocampista Cristian Brocchi ha rilasciato un’intervista e commentato l’incredibile avvio di stagione della Lazio di Gattuso, evidenziandone le differenze con quella di Maurizio Sarri.

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L’intervista di Brocchi su Gattuso e Sarri

Sull valorizzazione dei singoli

“Non mi aspettavo che la Lazio si trovasse in questa posizione, ma dopo il Mantova ero l’unico che diceva che sarebbe arrivata in Europa. Quale non lo so, ma avevo la percezione che quello che aveva Gattuso potesse aiutare alcuni giocatori forti che però si sentivano ingabbiati dalle richieste di un grande allenatore come Sarri. Su tutti penso a Zaccagni e Nuno Tavares, che sono stati liberati. Ce ne sono altri, come Isaksen per esempio.”

Sul percorso di Gattuso

“E poi me l’aspettavo anche perché prima o poi in una carriera di un allenatore l’anno giusto lo trovi, se hai la perseveranza di continuare. A Gattuso è arrivato quest’anno, dopo tante delusioni al Milan, al Napoli e in Nazionale.”

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