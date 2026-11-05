Giordano: “La Lazio può stendere il Napoli del tutto, Zaccagni assenza che pesa”

Bruno Giordano, ex calciatore di Napoli e Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei in vista della sfida tra le sue due ex squadre. Ecco di seguito le sue parole.

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Le parole di Bruno Giordano nell’intervista su Napoli Lazio

“La Lazio può aggravare il momento del Napoli. Hanno molto rispetto per la squadra di Gattuso, la temono, vedono come gioca e sanno delle difficoltà della loro squadra. Sono sulle ginocchia e non recupereranno nessuno. La Lazio può stenderli in modo definitivo, anche in termini di classifica. Dall’altra parte, ci può stare il campione ferito da tutte queste problematiche interne che reagisce. Manca un punto di riferimento come De Laurentiis. Ieri era assente e tutti hanno parlato e creato più caos. È un momento particolare, possono davvero chiudere in anticipo la stagione. Oppure possono fare una gara di grande orgoglio con un guizzo inaspettato”.

Giordano sull’assenza di Zaccagni

“Pesante per una questione di gioco sulla fascia sinistra. Ritrovare quelle geometrie non è semplice. Gattuso ha diverse alternative, ma credo che l’inserimento di Pinamonti con lo slittamento a sinistra di Noslin sia la scelt ache meno possa modificare la struttura della squadra”.

Giordano sull’ambiente difficile a Napoli

“Per la Lazio è un’occasione, l’ambiente lì è molto giù di corda. Devi approfittarne, ma facendo una partita intelligente. Non prestando il fianco ad alcuni giocatori importanti che hanno. Devi andare sulle loro paure ed incertezze. Spingere ma rispettandoli. devi andare lì spingendo dall’inizio, fare quello che ha sempre fatto la Lazio fino ad oggi”.

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