INTERVISTE
Bucchioni: “Gattuso sta facendo un miracolo? Ecco la risposta”
Enzo Bucchioni, intervenuto a TMW, ha trattato diverse tematiche riguardanti il campionato italiano, dedicando anche una parentesi alla Lazio di Gattuso, dove alla domanda se il mister stesse facendo un miracolo, ha risposto così.
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Le parole di Bucchioni nell’intervista su Gattuso
“Miracolo del lavoro, delle idee. Gattuso è sempre stato sottovalutato come allenatore. Anche in Nazionale ha preso una squadra distrutta e gli ha ridato un senso, poi è stato sfortunato nello spareggio. C’è un gruppo ora che gli va dietro. C’era un partito che diceva che Gattuso non era buono come allenatore. E’ un buon allenatore, ha fatto un lavoro straordinario già a Pisa”.
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|5
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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