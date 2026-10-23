Bucchioni: “La Lazio è il capolavoro di Gattuso”

In un’intervista in onda su Radio Sportiva, Enzo Bucchioni ha sottolineato i meriti della Lazio di Gattuso, in grado di sorprendere gli addetti ai lavori meno attenti: ecco le sue parole.

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Le parole di Bucchioni nell’intervista su Gattuso e sulla Lazio

“All’inizio era una situazione complicatissima, difficilissima. Ricorderete, c’è stata anche l’eliminazione della Coppa Italia, in quel momento lì si diceva “la Lazio è finita”, “Gattuso chi te l’ha fatto fare di andare lì”, “Dovevi aspettare dopo la nazionale”… Di perplessità sul lavoro di questo allenatore ne abbiamo sentite e lette di tutte. E poi arriva il campo e arriva un allenatore che secondo me è sempre stato sottovalutato, per quest’aria da giocatore recuperatore di palla e nell’immaginario pensi “Ma le squadre di Gattuso giocano come giocava lui”.

Sulle esperienze passate di Gattuso

“In realtà chi ha analizzato bene il suo lavoro avrà visto senza usare luoghi comuni, che ha sempre proposto calcio. Poi gli è riuscito bene o meno bene. Ma anche a Napoli, in quelle condizioni disastrose anche lì, è andata a vincere la Coppa Italia. In quel Milan che ha preso lui, un Milan minore, andate a vedere i giocatori che c’erano, pure gli ha dato una personalità. Poi è un allenatore, che te l’ha detto lui, non può stare senza panchina, ha accettato anche delle squadre dove noi non saremmo andati. Dall’estero a quant’altro. Poi arriva la Lazio, un posto dove noi comuni mortali non saremmo andati perché c’è la contestazione dei tifosi contro il presidente ecc. E nelle difficoltà Gattuso si è esaltato. È il suo capolavoro questa squadra”.

Sulla partita contro la Juventus

“Contro la Juventus è stata una Lazio bella nella gestione, che sa attaccare gli spazi in grande velocità, con cambi di fronte, destra-sinistra, dove giocatori di grande velocità e tecnica come Isaksen e Zaccagni si sono esaltati in questo tipo di calcio. C’è una grande difesa attiva, bassa, recupero palla, riparti in velocità negli spazi, grande aggressività, una squadra che gioca benissimo, attacca benissimo e difende ancora meglio. Questa è la Lazio di Gattuso. Lui ha trasmesso questa voglia di andare oltre, facciamo vedere chi siamo. Ha creato prima un grande gruppo, perché se il gruppo non crede nelle cose che proponi diventa tutto più complicato. Poi ha proposto calcio, grazie anche agli acquisti di Fabiani”.

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