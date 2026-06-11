Bucchioni: “Lotito deve gestire meglio, ma i tifosi stanno facendo del male alla loro passione”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del momento della Lazio e delle tensioni tra Lotito e i tifosi in un’intervista concessa ai microfoni di TMW Radio.

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Le parole di Bucchioni sulla tensione tra Lotito e i tifosi della Lazio nell’intervista

“Lotito – tifosi? Situazione complessa. Vista da fuori, parto da un altro presupposto. Il tifoso chiede sempre di più, giusto che lo faccia, i presidenti possono fare poco. Cosa puoi chiedere a Lotito dal punto di vista sportivo? Che ti possa far vincere lo Scudetto? Tre anni fa ha portato la Lazio in Champions, hai fatto una finale di Coppa Italia… la Lazio è sempre stata a un livello tecnico che è il suo, anzi in altre annate è andata oltre. Lotito deve gestire meglio la società, il mercato, ma i tifosi stanno facendo del male alla loro passione. La guerra la fai se hai una minima possibilità di vincere, altrimenti serve dialogo. O fai il male della Lazio e a te stesso”.

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