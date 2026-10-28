Bucchioni: “Lazio in lotta fino alla fine per le prime posizioni”

In questa intervista per news.superscommesse.it, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato di Lazio e degli obiettivi del club.

LEGGI ANCHE: Agostinelli: “Lazio con umiltà, tornerà in Europa”

Le parole di Bucchioni nell’intervista sugli obiettivi della Lazio

“Se la Lazio può rimanere in lotta per le prime posizioni? Penso di sì, perché ci sono delle “magie” o, meglio, una chimica di spogliatoio nel calcio. Non sarebbe la prima squadra che, a sorpresa, rimane a lottare fino in fondo per obiettivi che non le appartenevano all’inizio della stagione. Gattuso ha creato un grande gruppo, si vede dall’atteggiamento dei giocatori. Io credo che il lavoro più importante sia stato fatto proprio lì, nella testa dei giocatori, cioè il tipico atteggiamento “gattusiano” dell”abbiamo tutti contro, facciamo vedere chi siamo noi, il pubblico non ci sostiene, il nostro pubblico non ci sostiene, c’è un clima contrario, ci hanno eliminato dalla Coppa Italia e invece siamo un grande gruppo, grandi giocatori, facciamoglielo vedere, tiriamo fuori tutto quello che abbiamo’”.

Bucchioni su Gattuso

“Ecco, Gattuso ha fatto questo: ha fatto tirare fuori tutto ai giocatori e lì è la chimica, una chimica di spogliatoio sul quale lui poi ha lavorato mettendo principi di calcio importanti, perché è una squadra che si difende molto bene, riparte con un’organizzazione, triangolazioni sulle fasce, con grande puntualità, si sganciano tutti, c’è un movimento corale. Si vede il lavoro e la mano dell’allenatore. Quindi uniamo l’aspetto caratteriale, l’aspetto emozionale, questa energia che viene dallo spogliatoio con una buona qualità complessiva della rosa e a quel punto. Perché no? Forse lo scudetto lo escluderei, perché poi alla lunga ci sono dei valori più importanti che verranno fuori, quello dell’Inter, come abbiamo appena detto, ma anche quello della Roma, di altre squadre. Però la Lazio rimarrà lì in testa e, secondo me, darà fastidio a molti”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP