Buffon: “Gattuso competente e la Lazio ci crede, è rinata. Con la Champions, miracolo assoluto”

Gigi Buffon, nel corso di una lunga intervista concessa ai colleghi de La Gazzetta dello Sport, tra i vari argomenti trattati ha parlato anche di Rino Gattuso, dell’impatto avuto alla Lazio e dell’esperienza sportivamente fallita con la Nazionale. Ecco le sue parole.

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Le parole di Buffon nell’intervista su Gattuso alla Lazio

“Io lo avevo suggerito, non scelto. Non ero il presidente e non credo lo sarò mai. In maniera calda, sapevo che col pochissimo tempo a disposizione avrebbe creato un rapporto con la squadra e senso d’appartenenza. È un ct competente, al di là di tutte le etichette contro cui combatte. Dopo qualche legittima riserva l’ho visto e ho detto che era perfetto per quel momento. E io di ct me ne intendo, ne ho avuti nove.

La Lazio è rinvigorita, si vede che dal suo arrivo è successo qualcosa. E ora ci crede e si diverte, merita complimenti. Ad agosto erano tra 9° e 11° posto, se arriva tra le prime sette è un gran risultato, grandissimo se tra le prime sei, la Champions sarebbe qualcosa di assoluto”.

Buffon su Gattuso e il paragone con Lippi

“Se faccio una squadra, un Gattuso lo vorrei sempre. In una squadra è necessario. La sua dote era l’umiltà: con quella è diventato un grande giocatore. Scarpe grosse e cervello fino, da contadino. Era il compagno di classe non geniale ma che impegnandosi a mille aveva ottimi voti. Studia perché è orgoglioso e, se fa una cosa, non vuole essere uno dei tanti. Non ci sono solo i tunnel. Quelli li vedono tutti. Ma in una squadra ci sono giocatori che, fuori dal campo, danno qualcosa che vale come un tunnel. Chi è fuori certe cose non le può vedere, dovete fidarvi.

In Rino rivedo Lippi nella gestione del gruppo e nel fare esprimere vitalità a ogni giocatore. Lo sapete tutti che i giocatori si sarebbero buttati nel fuoco per lui come per Marcello. Ora non penseremo mica che un allenatore di A non sia bravo o non sappia di tattica: sono tutti bravi, competenti. La differenza è il rapporto con la squadra e come trasmettono le conoscenze. Poi c’è la genialità di chi in partita vede cose in anticipo e cambia giocatori e sistemi, cambiando la partita, ma quello è istinto“.

Buffon sulla sfida con la Bosnia

“Giocando in casa della Bosnia, dove nel calcio di oggi hai il 50% di probabilità di vincere, in dieci per 80 minuti e dopo aver sbagliato tre gol e con un’espulsione gigante loro non vista, davvero qualcuno può parlare di disastro? Fosse finita 1-0 avrebbero tutti detto che cuore, che difesa. Dopo i rigori, che fallimento. Ha poco senso giudicare così”. E poi: “Confesso che in panchina anche io ho avuto la sensazione che dopo il rosso a Bastoni, Gattuso abbia sbagliato a non chiudersi dietro a quattro. Ma con un altro anche il 5-0 all’Estonia o le vittorie con Israele sarebbero state giudicate un ottimo avvio di percorso. Con Rino, invece, tutto facile”.

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