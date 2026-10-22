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INTERVISTE

Buscaglia: “L’inizio di Gattuso è lo stesso di Spalletti”

Published

2 ore ago

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Gennaro Gattuso

Ai microfoni di Dazn, durante il programma 4-3-2-1, Ricky Buscaglia ha analizzato l’ottimo avvio di stagione della Lazio.

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Le parole di Buscaglia sull’ottimo avvio della Lazio.

“L’inizio di Gattuso è l’inizio di Spalletti. Spalletti alla Juve parte bene, anche quando non fa risultati come contro il Lecce: siamo stati qua mille volte a dire ‘Mamma mia quanto calcia in porta la Juventus’, perché era arrivato a sedurre la Juve esattamente come aveva fatto con il gruppo in Nazionale, con un’idea di calcio seducente e che piaceva. 

E Gattuso sta facendo la stessa identica cosa alla Lazio tenendo qualcosa di Sarri e aggiungendo qualcosa di suo. E poi con quella capacità che ha anche acquisito, perché lo ha detto pubblicamente, lui nel tempo di entrare in empatia con i giocatori di questa generazione. Di essere più tolleranti su certi aspetti, a cominciare dal telefonino come ha detto lui, e invece di dire: ‘Queste due-tre cose non passano”.

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