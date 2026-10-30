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INTERVISTE

Buscaglia: “La Lazio è l’unica là davanti a non avere le coppe”

Published

1 ora ago

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Gennaro Gattuso

Negli studi Dazn Ricky Buscaglia si è espresso sul momento Lazio in occasione dei posticipi del turno infrasettimanale di Serie A, sottolineando come la mancanza delle coppe possa essere un grande vantaggio per i biancocelesti.

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Le parole di Buscaglia sul momento della Lazio.

“Delle Lazio non si parla abbastanza del fatto che non la coppe. La vera Lazio la vedremo nei momenti di difficoltà, che fisiologicamente arrivano, altrimenti le vince tutte. Lì si vedra anche la struttura mentale, la forza del gruppo. Oggi sembrano granitici. Però non ha le coppe, e del pacchetto davanti è l’unica”.

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