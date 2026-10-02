Busiello conferma: “La Lazio mi segue da un po’ di tempo, voce arrivata anche a me”

Danilo Busiello, giovane attaccante seguito sul mercato dalla Lazio, nel corso di un’intervista a Pianetaserieb, ha confermato l’interesse del club biancoceleste nei suoi confronti e anche di atre squadre: ecco le sue parole.

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Le parole di Busiello nell’intervista sulla Lazio

“Il problema intercorso tra me e l’Empoli è stato diverso, di natura extra-calcistica. Non ho scelto di andare via per il progetto, per quanto mi sia stato detto dal club che diversi giovani fossero molto più avanti di me. Quest’ultima era probabilmente una motivazione per spingermi ad andare via, ma la verità è che il nocciolo della questione non risiedeva in campo.

Durante le conversazioni mi ha supportato mio padre. Per sintetizzare, Artico mi ha detto che l’Empoli non credeva più nelle mie qualità. – prosegue Busiello spendendo parole positive per il tecnico Pagliuca – Lo ringrazio ancora oggi per per la fiducia dimostratami, ha appreso con dispiacere la cosa.

Lazio e altre squadre? Queste squadre menzionate mi seguono da un po’ di tempo, sono voci arrivate anche a me. Ce ne sono anche altre, ma di questo tema preferisco che ne parli chi di dovere. Io penso unicamente a ritrovare la forma migliore per tornare in campo nella mia versione più performante”.

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