INTERVISTE
Cagni sbotta con Sarri: “Basta, non ne posso più”. Ecco cosa è successo
Luigi “Gigi” Cagni, ex allenatore di Serie A, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato della situazione complicata che vive l’Atalanta, soffermandosi proprio sulla figura di Maurizio Sarri. non gli ha risparmiato critiche.
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Le parole di Cagni nell’intervista sull’Atalanta e Sarri
“Lo vedo in difficoltà e anche un po’ demoralizzato. Io lo conosco da una vita e me lo ricordo più incazzoso da buon toscano. Può darsi che con gli anni anche lui sia diventato più equilibrato, ma questo è un momento delicato. Del tema infortuni invece mi sono stufato, perché non se ne può parlare dopo dieci giornate di campionato e quattro di coppe europee”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|28
|10
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|24
|10
|4
|Como
|23
|10
|5
|Milan
|21
|10
|6
|Frosinone
|20
|10
|7
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|17
|10
|8
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|14
|10
|9
|Bologna
|14
|10
|10
|Torino
|13
|10
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|10
|13
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|10
|14
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|9
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|8
|10
|16
|Fiorentina
|8
|10
|17
|Sassuolo
|8
|10
|18
|Monza
|7
|10
|19
|Udinese
|5
|10
|20
|Venezia
|3
|10
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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