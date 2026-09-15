Caicedo: “Difficile giocare senza la Nord, ma sto con i tifosi. Vivono una situazione che non meritano”

Felipe Caicedo, ex attaccante della Lazio rimasto nel cuore dei tifosi biancocelesti, è intervenuto sulle frequenze di Radiosei soffermandosi sulla protesta dei tifosi e sul ruolo avuto da Inzaghi nella sua carriera.

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Le parole di Caicedo nell’intervista sulla Lazio

Caicedo sulla protesta dei tifosi

“La Lazio vive un momento un po’ particolare, sono contento perché i ragazzi hanno iniziato forte. Lo stadio forte mi mette un po’ di tristezza però, l’importante che la squadra vada forte. Merito di Gattuso. Mi dispiace per quello che vivono i tifosi, va rispettato. Stanno vivendo una situazione che non meritano. Da ex giocatore capisco quanto sia difficile giocare senza la Curva Nord, ma sto con i tifosi“.

Caicedo su Pinamonti

“L’ombra di quello che ha fatto Immobile pesa sempre. Penso che quella di Roma è una piazza difficile. Le punte devono adattarsi il prima possibile. Lui mi piace, gioca per la squadra, va aspettato”.

Caicedo sulla squadra e le difficoltà ambientali

“La squadra sta facendo molto bene, mi piace molto. Il sistema scelto da Gattuso, il lavoro fatto con Tavares e Frattesi. La squadra sta bene. Essere forti psicologicamente per superare i giudizi negativi? La piazza è calda, devi essere consapevole di dove sei. Io avevo tanta fiducia in me stesso, sapevo che il mio momento sarebbe arrivato. Chi arriva deve sapere che la Lazio è una piazza dura. E’ esigente. Nel bene e nel male. Da ex calciatore posso dire che devi essere forti psicologicamente, non leggere nulla e quindi devi lavorare, pedalare”.

Caicedo su Inzaghi e l’ambientamento

“Il momento più difficile è stato il primo anno, feci fatica ad ambientarmi. Comunque ho sentito la piazza perché vincemmo la Supecoppa con la Juve. Il momento migliore fu l’anno 2019-2020, vincendo al Supercoppa a Riad. Inzaghi lo so solo io quanto è importante nella mia carriera. Senza rapporto non c’è nulla. Lui faceva capire a tutti che erano importanti, a chi non giocava diceva che erano più importante. La carbonara? Mi manca tantissimo, grazie ai ragazzi del Lazio Club NY che mi hanno fatto passare giorni speciali”.

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