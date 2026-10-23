INTERVISTE
Caicedo: “Sono sorpreso. Vedo gioco, corsa, cuore e coraggio”
In un’intervista concessa ai taccuini del Corriere della Sera, Felipe Caicedo ha analizzato la Lazio di Gattuso, soffermandosi in particolare sull’attacco: ecco cosa ne pensa di Andrea Pinamonti e Tijjani Noslin.
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Le parole di Caicedo nell’intervista sull’attacco della Lazio e su Pinamonti e Noslin
“Lazio? Ha una rosa di valore, c’è tutto per fare bene. Pinamonti? Un buon attaccante, ambientarsi a Roma può richiedere del tempo ma credo che potrà fare bene e garantire un buon numero di gol”.
Su Noslin
“Mi sembra migliorato rispetto all’anno scorso, quando veniva considerato più come un vice Zaccagni. Mi sembra più motivato, gioca più spesso e si può muovere più centralmente. Sa legare bene il gioco con i centrocampisti e mi sembra più efficace in zona gol”.
Se la competizione tra i due possa creare tensioni
“Non penso proprio. Ormai, anche in una stagione senza coppe come questa, ci sono tante partite e c’è sempre bisogno di tutti. Bisogna semplicemente farsi trovare pronti. Non escluderei che a volte Gattuso possa anche decidere di schierarli insieme”.
Sulla Lazio di Gattuso
“Cosa mi sorprende? Onestamente tutto. Il gioco, perché la squadra crea tante occasioni da gol. Senza palla i biancocelesti aggrediscono alto. Insomma, è un piacere vedere la Lazio. Gattuso è riuscito a creare un gruppo solido, si vede che i giocatori sono con lui: corrono tanto, mettono cuore e coraggio, cose che onestamente l’anno scorso non vedevo. Inoltre ha rivalutato giocatori che nella passata stagione erano ai margini della squadra: Belahyane, Noslin, ma anche Isaksen, che mi sembra più incisivo in zona gol. Ha anche lanciato, senza paura, un giovane come Floriani Mussolini e anche quelli che entrano dalla panchina si inseriscono molto bene in partita”.
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