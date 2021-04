Tempo di lettura: < 1 minuto

INTERVISTA CALAIO NAPOLI LAZIO – La corsa per ottenere un posto nella prossima Champions League si fa sempre più interessante. Tante le squadre coinvolte, dal Milan alla Roma tutte, chi più chi meno, riservano ancora speranze di qualificazione. Fondamentali saranno gli scontri diretti da qui alla fine del campionato. Tra questi, Napoli – Lazio di giovedì 22 aprile. Intervistato dal sito Napolimagazine.com, l’ex attaccante partenopeo Emanuele Calaiò ha detto la sua anche sulla prossima sfida del ‘Maradona’.

Le parole di Calaiò

“Le gare contro Inter e Lazio saranno determinanti. L’Inter ha vinto 11 partite di fila, quindi ci può stare un passo falso, per la legge dei grandi numeri, dato che il campionato ormai l’ha vinto. Il Napoli dovrà stare attento in difesa. Contro la Lazio sarà un’altra gara fondamentale, considerando anche la partita che hanno da recuperare. Il Napoli ce la può fare, anche se le percentuali di qualificazione in Champions sono più basse rispetto ad Atalanta, Juventus e Milan, che continuano a vincere”.

