Calisti: “Paura per Zaccagni, spero non sia grave”

Anche l’ex biancoceleste Ernesto Calisti è preoccupato per le condizioni di Mattia Zaccagni, il capitano della Lazio ha rimediato un brutto infortunio e il suo stop rischia di essere più lungo del prevista: ecco la sua intervista per Radio Laziale.

Le parole di Calisti nell’intervista su Zaccagni

Una brutta notizia che non ci voleva. Sta giocando molto bene ed è determinante. Speriamo che sia solo di primo grado e che non sia grave. Anche perché un vero sostituto non c’è. Era ritornato il Zaccagni dei bei tempi. Gattuso ora dovrà trovare la soluzione giusta. Partire subito con Noslin e Pinamonti ti porta a perdere un cambio pesante. Fino a ora si sono sempre alternati. Per quello che penso farei giocare Cancellieri, non sposterei Isaksen. L’italiano potrebbe aiutare in fase di non possesso. Zaccagni me lo sarei aspettato in Nazionale, sarebbe stato utile. Il comunicato della Lazio? Una comunicazione a metà. Sembra che non si vogliano far capire i tempi di recupero”.

Calisti sui singoli

La Lazio è tanta roba. Sta facendo un campionato straordinario, quando fai nove vittorie e un pareggio non è più un caso. Grande merito ai calciatori e a Gattuso che ha trasmesso umiltà, dedizione e compattezza di gruppo. Si diceva che non ci fosse qualità, ma avere in squadra giocatori come Zaccagni, Frattesi, Taylor e Isaksen lo smentisce. Ha acquisito sicurezza e lo ha dimostrato soprattutto a Torino contro la Juve. Adesso bisogna lavorare con umiltà, senzadiventare presuntuosi. Testa bassa e lavorare”.

Calisti su Gattuso

Gattuso non è considerato un top come allenatore per varie vicissitudini, ma i numeri parlano. Inizialmente anche io avevo dei dubbi, ma devo dire che è un ottimo allenatore. Fa le cose semplici. La differenza tra un allenatore bravo e meno bravo è la gestione del gruppo. Ha portato la sua esperienza da calciatore in panchina. Ha sempre sostenuto i giovani, anche quando giocava. Questa è una dote importante”.