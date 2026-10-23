Calisti: “Lazio piacevole sorpresa, manca solo un bomber vero”

L’ex biancoceleste, Ernesto Calisti, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radiosei, parlando dell’inizio di stagione della Lazio. Ecco riportate le sue parole.

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L’intervista di Calisti sulla Lazio

Sull’inizio di stagione

“Credo che nessuno di noi potesse immaginare un avvio simile. Una piacevole sorpresa. Buona parte del merito è dell’allenatore, sta facendo un ottimo lavoro sulla testa dei calciatori. Il gruppo è solido, motivato, utile, la Lazio sta giocando delle ottime partite. Contro la Juve la più bella di questa prima parte di campionato, soprattutto dal punto di vista della completezza. Ci sono giocatori che sono stati completamente rivalutati”.

Sugli interventi da fare a gennaio

“Si potrebbe pensare a una prima punta che ci possa garantire qualcosa di diverso, anche se devo dire che Noslin sta lavorando molto bene, in attesa che Pinamonti raggiunga la condizione migliore. Però sì, manca secondo me un bomber vero, un attaccante che ti fa fare il salto di qualità. La vedo dura, c’è il rischio di questo mercato bloccato”.

Su Floriani

“Merita la titolarità, sta facendo molto bene, è quello che ci mancava. Marusic ci potrà garantire sicuramente esperienza e un’alternativa a destra. Ma la titolarità è sua. A me piace molto, l’ho seguito anche lo scorso anno. È molto propositivo, in fase difensiva gli manca qualcosa ma sta migliorando moltissimo. Lui e Tavares stanno lavorando molto bene, e Floriani merita di giocare titolare”.

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