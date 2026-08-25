Calisti: “Lazio con poca qualità, ma il centrocampo è da Europa. C’è da lavorare”

L’ex calciatore biancoceleste Ernesto Calisti è intervenuto ai microfoni di RadioSei per commentare la vittoria di ieri della Lazio a Bologna, analizzando anche la qualità della rosa a disposizione di Gattuso. Ecco le sue parole.

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Le parole di Calisti nell’intervista sulla Lazio

Calisti su Bologna Lazio

“Quello che di buono c’è in questa partita è la vittoria. Tre punti importanti, in un campo non semplice, anche se il Bologna non l’ho visto bene. Vittoria sofferta. Bravo Mandas e poi con Frattesi abbiamo capito cosa significa avere calciatori di qualità. Prendiamoci questi tre punti, testa bassa e lavorare. C’è tanto da lavorare. E manca un attaccante di peso. Parlando dei punti, avvio importante”.

Calisti sulla qualità della squadra

“Il difetto di questa squadra è che non ha grandissima qualità, quindi servono intensità, pressione alta. In questo momento abbiamo due centrali che non sono veloci, così come Pedraza, quindi c’è da stare attenti quando si pressa alti. C’è molto da lavorare, dietro serve un centrale veloce e Sutalo mi sembra meno macchinoso, staremo a vedere. La Lazio è un cantiere aperto, c’è tanto da fare. Il centrocampo credo però sia da Europa e lo sarà soprattutto quando Frattesi starà al 100%”.

Calisti sui terzini

“Pedraza in questo avvio non l’ho visto molto bene, ma ieri leggermente meglio rispetto alla gara contro il Mantova. Secondo me non dà garanzie e abbiamo, ripeto, tre difensori su quattro molto lenti. In più Marusic non è più un ragazzino. Mi auguro che Floriani possa fare bene, inizialmente l’ho visto un po’ in difficoltà poi si è ripreso; ha fisicità e corsa, spero possa crescere”.

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