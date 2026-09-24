Callegari: “Al momento Gattuso è il miglior allenatore della Serie A”

In un’intervista concessa durante il programma Sport Mediaset, Massimo Callegari ha indicato Gennaro Gattuso come miglior allenatore dell’avvio di stagione, assegnandoli il voto 9: ecco le sue parole.

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Le parole di Callegari su Gattuso e sul voto che gli ha assegnato

“Gattuso il miglior allenatore per il momento: per come è arrivato è per quello che sta facendo. Poi ci sono Gasperini e Alvini”.

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