Connect with us

INTERVISTE

Callegari: “Al momento Gattuso è il miglior allenatore della Serie A”

Published

3 ore ago

on

Callegari intervista Gattuso voto

In un’intervista concessa durante il programma Sport Mediaset, Massimo Callegari ha indicato Gennaro Gattuso come miglior allenatore dell’avvio di stagione, assegnandoli il voto 9: ecco le sue parole.

LEGGI ANCHE: Pulici: “Nulla avrebbe fatto cambiare idea a mio padre su questa gestione”

Le parole di Callegari su Gattuso e sul voto che gli ha assegnato

“Gattuso il miglior allenatore per il momento: per come è arrivato è per quello che sta facendo. Poi ci sono Gasperini e Alvini”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 06ª 11/10/2026 · 15:00
Lazio
VS
Monza
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 05ª 19/09/2026 · 20:45
Venezia
0-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
18 Bologna 2 5
19 Genoa 1 5
20 Venezia 0 5
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI