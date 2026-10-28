Calori: “Floriani ha forza, grinta e non molla mai”

L’ex tecnico della Primavera della Lazio, Alessandro Calori, è tornato a parlare in un’intervista per Radio Laziale: queste le sue parole su Romano Floriani.

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Le parole di Calori nell’intervista su Floriani

Sono contento per Floriani, sta facendo un percorso importante, è cresciuto. Le esperienze che ha fatto fuori gli sono servite, lo vedo molto più convinto nella fase offensiva. La gamba ce l’ha sempre avuta, ma ora sta trovando continuità e capisce quando deve gestire alcuni momenti. Ovviamente ha ancora delle cose da migliorare, ma quello che sta facendo è sotto gli occhi di tutti. Lui ha grinta, forza, non molla mai. Poi ha margini di miglioramento in fase difensiva, nell’uno contro uno. Il gol che ha fatto è solo la ciliegina sulla torta. Gattuso gli ha dato fiducia e questo è molto importante, sta trovando più consapevolezza. È ancora giovane, è molto umile, disposto al sacrificio e a mettersi in discussione. Questo lo aiuterà nel corso della sua carriera”.

Calori sugli ex Primavera

“Floriani faceva vedere che poteva fare qualcosa di importante. Le esperienze che ha fatto gli hanno aperto la strada e lui se la sta prendendo. Poi arrivare in Serie A è un conto, mantenerla è merito del giocatore. Lui si è integrato bene nel meccanismo della squadra, ha tutte le carte in regolae per restare a questi livelli e lo sta dimostrando. Con me in Primavera c’erano Ruggeri, Crespi, Bertini. Tutti ragazzi che sono cresciuti tanto. Ho avuto la fortuna di avere dei giocatori che mi hanno dato disponibilità e con il carattere giusto per raggiungere gli obiettivi”.

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