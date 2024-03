Calori: "La Lazio disputerà gara d’attacco contro l'Udinese"

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALORI LAZIO UDINESE - Alessandro Calori, tecnico nel recente passato della Lazio Primavera, ha detto la sua sul prossimo match dei biancocelesti contro l'Udinese. Ecco le sue parole in vista della partita valida per la ventottesima giornata di Serie A, in programma lunedì alle 20:45 all'Olimpico.

Le parole di Calori in vista di Lazio - Udinese

Alessandro Calori ha dichiarato a Il Gazzettino: "Per me l’Udinese può conquistare un risultato positivo. Andrebbe benone pure il pari. Però ci deve mettere del suo, è ovvio, giocando come sa, nel rispetto delle sue qualità tecniche e fisiche. Insomma, i bianconeri non dovranno ripetere le prestazioni fornite nelle ultime tre gare".

Su Udinese - Lazio

"La Lazio disputerà una gara d’attacco, ma inevitabilmente concederà spazio ai bianconeri che dovranno essere abili a sfruttare ogni indecisione e ogni errore da parte degli avversari. L’Udinese nelle ripartenze è assai pericolosa, non scordiamocelo".