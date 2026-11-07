ESCLUSIVA – Calvarese: “Pairetto? Giusto per Napoli Lazio, ma ci sono insidie. Ecco quali”

Al microfono, in esclcusiva, di Claudio Troilo

Giampaolo Calvarese, un passato da grande arbitro in Serie A e un presente da analista arbitrale per Amazon Prime Video e molto noto sui social: ai nostri microfoni ha deciso di rilasciare un’intervista esclusiva nella quale ha analizzato la designazione di Pairetto per Napoli Lazio, il livello medio della classe arbitrale italiana e il nuovo corso di Daniele Orsato come designatore arbitrale. Di seguito, l’intervista esclusiva.

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Le parole di Giampaolo Calvarese nell’intervista esclusiva a Lazionews.eu

Daniele Orsato nuovo designatore e nuovo corso arbitrale sotto la sua guida: si può già fare un bilancio o è troppo presto rispetto alla gestione Rocchi?

“Sicuramente è troppo presto per fare un bilancio perché Gianluca Rocchi ha fatto cinque anni, ma si possono iniziare a intravedere delle differenze. Intanto da un punto di vista tecnico, certamente si gioca di più. Nuovo corso, nuove regole, innalzamento soglia tecnica in campo, si fischiano meno fallo e i calciatori lo hanno iniziato a capire. Il secondo aspetto importante è sicuramente il Var. C’è più centralità dell’arbitro di campo, si utilizza meno lo strumento e tutti gli errori che ci sono stati fino a questo momento, e ci sono stati, erano tutti sulla stessa scia: far giocare di più. Questi secondo me sono i due grandi cardini che possiamo trarre da queste prime dieci giornate”.

Per quanto riguarda gli aspetti negativi? Var troppo assente?

“Io vorrei dividere quella che è la soglia del Var dagli errori. Se ben ricorderai, Orsato ha fatto una prima riunione dopo la prima sosta e già lì ha elencato diversi errori che ci sono stati. Torin-Milan, Juventus-Atalanta e molti altri, per usare partite importanti e rilevanti, ma ti cito anche Frattesi con Arena o l’Inter nel match casalingo contro la Fiorentina. Questi sono errori, certamente, ma per far sì di avere una linea ben chiara c’è bisogno di alcune cose: che si alzi il livello tecnico, e lo si sta facendo, e soprattutto che si alzi il livello del Var. Ci si può lavorare, ci sono segnali di crescita ma me lo aspetto anche dal Var”.

Como-Venezia come la giudichi?

“Credo sia un picco isolato. Due ragazzi, Cosso e Giua, che non sono riusciti a dare il massimo da arbitro, non stanno dando il massimo da Var. Quello è stato un errore, c’è poco da aggiungere. Di rigori revocati ce n’era stato solo uno, non altri, quindi era stato fatto un capolavoro. Qui si è sbagliato perché il rigore c’era, un extramovimento punibilissimo e che è stato sbagliato togliere. Anche Orsato era presente a Como ed era visibilmente contrariato. Ma, voglio essere chiaro, questo è un caso isolato”.

A tuo giudizio qual è il livello medio della classa arbitrale?

“Ti lancio una provocazione: secondo te il livello medio attuale dei calciatori è come quello di 15/20 anni fa? Ovviamente no, e questo vale anche per gli arbitri. Purtroppo, dico io, perché il problema è generazionale. Quando io arbitravo la Lazio, quei calciatori lì avevano una personalità immensa, una classe unica, per cui il paragone non si può fare. Calciatori dalla grandissima qualità umana, tecnica e professionale. Quindi, onestamente, non è il livello di una volta. C’è da crescere, si può crescere e il lato positivo e questo”.

Rispetto alle classi arbitrali estere il livello cambia o è lo stesso?

“Assolutamente uguale, identico. Il livello degli arbitri si è un po’ appiattito; io seguo molto la Premier e LaLiga e c’è da mettersi le mani nei capelli. Anche Gil Manzano, in Champions contro la Roma, ha dato un rigorino. Poi qui ci sono arbitri bravi, vedi Mariani che ha fatto il Real Madrid, gli stessi Colombo e Sozza, ma anche Massa che ha arbitrato il Bayern e altri”.

Se dovessi indicare un talento arbitrale sconosciuto che può fare carriera?

“Nonostante stia facendo un po’ di difficoltà in Lega Pro, io ti dico Drigo. L’ho visto molto bene anche se è stato un po’ contestato, ma a me dà la sensazione di uno che può fare strada”.

Napoli Lazio che partita sarà da arbitrare?

“Difficile, certamente. La Lazio sta dimostrando di essere una grandissima squadra, non soltanto per come gioca ma anche per l’intensità che ci mette. Dall’altra parte c’è un Napoli in grande difficoltà, che deve fare punti e con una situazione all’interno dello spogliatoio tutt’altro che facile. Per questo una partita delicatissima, difficile da arbitrare. Si incrociano due spiriti che sono all’opposto, per questo si genera una difficoltà che bisogna saper gestire”.

La designazione di Pairetto è corretta, quindi, per questo tipo di partita?

“Io ho visto Pairetto meglio, nella sua zona di comfort, rispetto agli anni passati. Ha bisogno di sentire la fiducia, Orsato lo vede ed ha anche una grande sintonia umana e di stima con il designatore, non di natura tecnica. Questo è importante, certamente, ma attenzione che è una partita difficile. Alta classifica, ci sarà tensione e soprattutto parliamo di un arbitro internazionale. Se un direttore di gara internazionale, doppia cifra per queste gare, non fa una partita del genere molto onestamente non va bene. Quindi la designazione è azzeccata, per tanti motivi, ma incrociamo le dita perché sarà una partita difficilissima.

Il tuo ultimo Napoli Lazio arbitrato?

“C’era sempre Gattuso, ma a parti invertite. Feci giallo e giallo a lui e Simone Inzaghi, che allenava la Lazio, ma doveva essere rosso per entrambe (ride, ndr). Questo ti fa capire che partita sia”.

di Claudio Troilo

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