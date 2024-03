Cana parla di Salas: "Per i laziali è una leggenda"

Tempo di lettura: < 1 minuto

CANA SALAS - Due ex Lazio. Lorik Cana ha citato, in un'intervista a As Chile, Marcelo Salas. Entrambi hanno vestito la maglia biancoceleste. Il club capitolino, infatti, ha fatto da minimo comune denominatore alla vigilia del match tra Albania e Cile.

Verso Albania - Cile: Cana parla di Salas

"Sono cresciuto vedendo Ivan Zamorano nel Real Madrid. È il primo che mi viene in testa. Ho giocato anche nella Lazio e ricordo che le persone trattavano Marcelo Salas come una leggenda".