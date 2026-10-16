INTERVISTE
Candreva: “Con la Lazio è stato amore”
Parole al miele da parte di Antonio Candreva che in un’intervista rilasciata al podcast dell’ex arbitro Gianpaolo Calvarese, ha ricordato l’amore per la Lazio.
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Le parole di Candreva sulla Lazio nell’intervista per Calvarese
“Col Chievo (24 gennaio 2016, 4-1) era rigore tutta la vita. Mi ricordo proprio che proprio che stoppo la palla, glielo tocco (contro Gobbi, ndr.) e lui allunga la gamba. Anche se così non me lo dai mai, vista la caduta goffa. Ma sono stato furbo e scaltro a prendermi il rigore. La Lazio è stata amore. È stato più viscerale, diretto e stretto rispetto a quello con l’Inter”.
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