Candreva: “Milinkovic o Nainggolan? Vi dico chi scelgo”

Antonio Candreva ha concesso un’intervista sui canali social di Crazy Calcio Show e lì ha risposto ad un quesito: chi è meglio tra Sergej Milinkovic-Savic e Radja Nainggolan?

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Le parole di Candreva nell’intervista sul confronto Milinkovic Nainggolan

“Due mezzali fortissime, anche se Raja ha avuto il suo hype da trequartista. Io comunque sceglierei Milinkovic. Non perché ci giocavo meglio insieme ma perché per me come centrocampista era più completo. Da mezzala arrivava facile a dieci goal e altrettanti assist. In 4-2-3-1 mi prendo Radja, un altro modulo prendo Sergej. Molto dipende da che squadra si vuole fare”.

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