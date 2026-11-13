Canigiani: “Vendita biglietti e nuovo sponsor: ecco la situazione”

Marco Canigiani, direttore marketing della Lazio, è intervenuto ai microfoni di radiosei per fare il punto della situazione per quanto riguarda la vendita dei biglietti per il derby e la finale di Supercoppa, e ha anche parlato dello sponsor tecnico, dato che Mizuno è attualmente in scadenza a fine anno. Ecco le sue parole.

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Le parole di Canigiani nell’intervista sulla vendita biglietti

“In questa momento è attiva una fase che abbiamo voluto dedicare agli abbonati della passata stagione, prelazione che non può essere sul posto in cui erano abbonati o nel settore perché magari è stato occupato, ma solo loro possono acquistare in questo momento. Un abbonato può acquistare fino a 4 biglietti, sempre per gli abbonati della scorsa stagione. Dalla prossima settimana la possibilità si amplierà ai possessori delle Fidelity Card, anche loro potranno acquistare fino a 4 biglietti sempre per chi possiede le varie card”.

“L’obiettivo ovviamente è preferire la vendita ai nostri tifosi, soprattutto per la Monte Mario; per la Tevere, anche più avanti servirà, la Eagle Card, mentre in Monte Mario partirà la vendita libera, che quindi ci auguriamo sia limitata. La Roma avrà il settore Sud e una iniziale dotazione di Monte Mario sud, poi è chiaro che della vendita libera ne può usufruire chiunque. Le card devono essere retroattive, altrimenti quello che è l’obiettivo poteva essere facilmente aggirabile. Le card hanno un prezzo irrisorio, quindi non sarebbero una barriera. Può acquistare ora chi quindi aveva le card già prima dell’inizio della vendita. Noi al momento abbiamo oltre 16-17mila biglietti. Siamo intorno ai 20mila presenti più gli abbonati, quindi ci avviciniamo ai 25mila posti occupati. Nei Distinti c’è ancora qualche disponibilità”.

“Potenzialmente i possessori di tessere potrebbero riempiro lo stadio, dipende dalla volontà di farlo; anzi potrebbero anche non bastare i posti. Il biglietto deve essere intestato al possessore delle card nella fase che scatterà lunedì. L’obiettivo è quello di arrivare alla vendita libera con meno posti a disposizione“.

“Supercoppa? A breve la Lega comunicherà date e modalità di vendita, anche qui abbiamo previsto diverse fasi. Credo che già la prossima settimana potrà iniziare la vendita. Lo stadio, essendo una gara della Lega, è diviso a metà. Entrambe le card avranno una fase dedicata”.

“Sponsor? Stiamo al rush finale. Fortunatamente il mercato è stato sollecitato e si è molto interessato al contratto in scadenza. Abbiamo ricevuto diverse offerte, ne abbiamo selezionate un paio, Mizuno detiene un diritto di ‘prelazione’ quindi alla fine del nostro scouting sul mercato, se dovessimo individuare una proposta che ci alletta, Mizuno avrebbe la possibilità di pareggiarla e rimanere in sella. Ancora una decisione definitiva non c’è, ma abbiamo le idee abbastanza chiare”.

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