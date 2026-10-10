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INTERVISTE

Cannavaro: “La Lazio mi ha sorpreso, sono emersi i principi di gioco di Gattuso”

Published

43 minuti ago

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Gennaro Gattuso

Fabio Cannavaro ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui elogia l’ex compagno di Nazionale Gennaro Gattuso per l’ottimo avvio di stagione con la Lazio.

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Le parole di Cannavaro sull’ottimo avvio di stagione della Lazio di Gattuso.

“Chi mi ha sorpreso? La Lazio del mio amico Gattuso, che è bravo e lo sta dimostrando in una situazione difficile, perlomeno complicata. Ma i principi di gioco stanno emergendo e l’organizzazione ti colpisce”

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