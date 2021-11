Cannavaro: “Sarri sta plasmando la squadra, sul derby c’è la sua firma”

CANNAVARO SARRI LAZIO – In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, l’ex capitano della Nazionale, Fabio Cannavaro, ha speso parole d’elogio per Maurizio Sarri e per il suo stile di gioco.

Le parole di Fabio Cannavaro su Sarri

“Ho visto il derby, poi ho rivisto altre gare in tv ed ho cominciato a notare che, un po’ alla volta, c’è la sua mano in quella squadra che ha così tanto talento. Ce ne sono alcuni che mi piacciono un sacco, sui quali è possibile intervenire, provando a plasmarli come sta facendo lui. La Juventus non è mai fuori. Ha la vittoria nel suo Dna. Stanno sul pezzo, magari soffrono ma non mollano mai, stanno sul pezzo e Allegri poi si trasforma in garanzia”.

